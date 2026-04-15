La rubrica “Io giro l’Italia per te”, ideata da FcInterNews in collaborazione con Biapri, taglia il traguardo della 55esima puntata con un appuntamento speciale nel cuore di Milano.

Questa volta, infatti, il viaggio fa tappa presso l’Inter Club Tre Basei, una realtà profondamente radicata nel tessuto cittadino e accomunata da un denominatore chiaro e potente: l’amore incondizionato per i colori nerazzurri.

A raccontare la storia e l’identità del club è Alessandro. Dalla nascita del club alla scelta del nome “Tre Basei” — simbolo di identità e legame con il territorio — il racconto si sviluppa tra memoria e orgoglio. Non manca uno sguardo all’organizzazione interna, con un direttivo affiatato che lavora per mantenere viva la partecipazione e rafforzare il senso di comunità tra i soci.

Ampio spazio viene dedicato anche alle iniziative sociali, che dimostrano come il tifo possa trasformarsi in qualcosa di concreto e utile per il territorio. Eventi, attività solidali e momenti di aggregazione rappresentano il cuore pulsante del club, andando oltre il semplice sostegno alla squadra.

Tra i passaggi più coinvolgenti emergono anche curiosi e divertenti retroscena legati alla vita del club: episodi che raccontano la quotidianità di un gruppo unito. Non manca, infine, uno sguardo all’attualità nerazzurra. Tra un tricolore sempre più vicino e le prospettive future dell’Inter, Alessandro, Biagio e Raffaele si sono scambiati riflessioni e sensazioni sul momento della squadra, con un occhio attento anche alle possibili evoluzioni sotto la guida di Cristian Chivu.