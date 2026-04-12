Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Mi è piaciuta la prestazione della squadra. Abbiamo fatto errori da squadra giovane, l'Inter sulle palle inattive è troppo forte. Nel primo tempo abbiamo gestito bene le situazioni, ma in alcuni momenti loro sono stati ultra-superiori. Il Como, comunque, ha fatto una partita di livello".

Cosa manca al Como per arrivare ad essere una vera e propria big?

"Ci manca ancora un po'. Due anni fa (22 mesi fa, precisa Fabregas, ndr) ho provato a fare un'amichevole contro l'Inter, era un sogno per noi. Ora ce la giochiamo. Sappiamo chi siamo, il percorso è lungo e c'è tanta strada da fare. Dobbiamo continuare a lavorare. Per me oggi il campo ha parlato, il risultato no. Ma sono orgoglioso della squadra".