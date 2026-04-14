Prosegue con una certa continuità, in vista della fine della stagione, l'attività di monitoraggio da parte dell'Inter in queste ultime giornate di campionato, con l'obiettivo di valutare dal vivo le prestazioni di giocatori potenzialmente interessanti in ottica mercato. Come appurato da FcInterNews.it, nel weekend di Serie A appena concluso con la vittoria dell'Inter a Como, gli osservatori nerazzurri hanno frequentato due campi tra sabato e domenica, prendendo appunti su alcuni giocatori da tempo sul taccuino.

Sabato uno scout era in tribuna alla Unipol Domus Arena per Cagliari-Cremonese, finita 1-0 grazie al gol di Sebastiano Esposito. Occhi su due calciatori in forza ai rossoblu: Elia Caprile e Marco Palestra. Entrambi vengono sempre tenuti in considerazione, ma al momento non sono obiettivi da considerarsi 'caldi', per concorrenza (il portiere è dietro Guglielmo Vicario nelle preferenze) e costi (l'esterno destro, valutato una cinquantina di milioni dall'Atalanta, proprietaria del cartellino).

Domenica in tarda mattinata un delegato nerazzurro è stato al Ferraris in occasione di Genoa-Sassuolo (terminata 2-1 con blitz finale di Caleb Ekuban). Particolare attenzione, in tal senso, alle prestazioni di Ismael Koné, autore del gol del momentaneo 1-1 e a quella del solito Tarik Muharemovic. Se il canadese rientra nella lista dei potenziali investimenti in mediana con caratteristiche specifiche, il bosniaco è tra i favoriti a subentrare ai giocatori che, per fine contratto, saluteranno Milano al termine della stagione. Anche se per lui, come ammesso ieri dall'AD neroverde Giovanni Carnevali, c'è il rischio di asta.