"Penso non si possa dire molto, la partita l'abbiamo giocata con la nostra identità fino alla fine". L'ha detto Alex Valle in conferenza stampa dopo la sconfitta incassata questa sera in casa contro l'Inter: "Ovviamente siamo tristi perché abbiamo perso, ma dobbiamo rialzare la testa - aggiunge -. Ancora manca molto alla fine del campionato". Di seguito tutte le dichiarazioni del giocatore del Como riportate dall'inviata di FcInterNews.it.

Avete calato l'attenzione a un certo punto?

"A nessuno piace perché dopo aver segnato il 2-0 avremmo dovuto chiudere la partita, non abbiamo parlato tra di noi nell'immediatezza. Poi abbiamo parlato tra di noi cercando di mantenere l'attenzione, ma l'Inter è stata più forte".

Quanto vi pesa adesso dover inseguire?

"Io personalmente non lo sento perché sono convinto sulla squadra che abbiamo. Non dobbiamo guardare troppo agli altri, se facciamo il nostro gioco avbbiamo la mentalità giusta , lo abbiamo dimostrato nel corso della stagione".