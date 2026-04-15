Intervistato da Sky Sport nelle canoniche attività alla vigilia di matches europei, l'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano ha parlato prima della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League in casa dell’Aston Villa, dove la squadra emiliana è chiamata ad un'impresa per ribaltare il 3-1 dell'andata al Dall’Ara e tentare di conquistare il sogno semifinale. Nella chiacchierata con l'emittente satellitare, l'ex Fiorentina è stato chiamato a rispondere su una gara a cuore nella storia recente del Bologna. Domanda alla quale l'allenatore dei rossoblu si mantiene sul generico senza citarne nessuna nello specifico. "Sarebbe molto riduttivo e mi dispiacerebbe sentire analizzare due annate così belle in base a una gara nella quale non abbiamo i favori del pronostico" ha detto, snobbando anche la gara di Final Four di Supercoppa Italiana vinta lo scorso gennaio contro l'Inter all'Al Awwal Park di Riyad.

"Giochiamo in una squadra forte, quella che a inizio competizione tutti davano per vincente: noi abbiamo avuto la sfortuna di trovarla alla prima partita e ora ai quarti" ha continuato celebrando anche il recente successo in Coppa, stavolta europea, con un'altra italiana, ovvero la Roma di Gasperini. Poi tornando al match d'andata conclude: "Li abbiamo messi in difficoltà, ora ci sono questi 90 minuti in cui dobbiamo essere bravi a renderla più complicata per voi".