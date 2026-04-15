La macchina da gol dell'Inter di Cristian Chivu è pronta a rimettersi in moto venerdì sera, a San Siro, dove si presenterà il Cagliari di Fabio Pisacane per l'anticipo della 33esima giornata di Serie A. Dopo il poker calato domenica scorsa sul campo del Como, che ha portato il bottino di segnature in campionato a quota 75, i nerazzurri hanno ancora a disposizione tre partite in casa per raggiungere il record del 2020/21, quando segnarono almeno quattro gol in sei partite diverse. Attualmente, Lautaro Martinez e compagni sono 'fermi' a cinque: 5 contro il Torino, 4 contro la Cremonese, 4 contro il Como, 6 contro il Pisa, 5 contro la Roma).