La macchina da gol dell'Inter di Cristian Chivu è pronta a rimettersi in moto venerdì sera, a San Siro, dove si presenterà il Cagliari di Fabio Pisacane per l'anticipo della 33esima giornata di Serie A. Dopo il poker calato domenica scorsa sul campo del Como, che ha portato il bottino di segnature in campionato a quota 75, i nerazzurri hanno ancora a disposizione tre partite in casa per raggiungere il record del 2020/21, quando segnarono almeno quattro gol in sei partite diverse. Attualmente, Lautaro Martinez e compagni sono 'fermi' a cinque: 5 contro il Torino, 4 contro la Cremonese, 4 contro il Como, 6 contro il Pisa, 5 contro la Roma). 

Sezione: Focus / Data: Mer 15 aprile 2026 alle 23:13 / Fonte: inter.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.