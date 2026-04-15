"Vogliamo continuare a lottare per il nostro sogno”. Lo ha detto Andrea Soncin, ct della Nazionale italiana femminile, reduce dal reboante 6-0 con la Serbia, prima della sfida contro la Danimarca. I 90 minuti, in programma sabato (ore 15, Rai 2) al Parken Stadion di Copenaghen rappresentano un crocevia fondamentale nella corsa al Mondiale delle azzurre che, con una vittoria, raggiungerebbero le rivali in vetta al Girone 1, riaprendo definitivamente il discorso qualificazione. In caso di ko, al contrario, si annullerebbe le possibilità di raggiungere il primo posto, l’unico che dà diritto al pass diretto per il torneo che si disputerà in Brasile nel 2027. .

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 15 aprile 2026 alle 22:40 / Fonte: figc.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.