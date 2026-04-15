Da domani, l'Inter darà il via alla vendita dei biglietti per la gara contro il Parma, la penultima della stagione in un San Siro tutto nerazzurro. La sfida è in programma nel weekend 2-3 maggio, con data e ora ancora da confermare dalla Lega Serie A, ma intanto il club si porta avanti dando le informazioni utili ai tifosi che vogliono assicurarsi il tagliando:

LE FASI DI VENDITA:

FASE 1 - VENDITA ANTICIPATA ABBONATI E SOCI INTER CLUB

Dalle ore 12:00 di giovedì 16 aprile e fino alla mezzanotte di domenica 19, gli abbonati Serie A 2025-26 FULL e PLUS e i Soci Inter Club PLUS potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti.

Per i Soci Inter Club, tutti gli intestatari dei biglietti dovranno essere soci attivi alla stagione in corso.

FASE 2 - LOYALTY "INTERISTA"

Dalle ore 12:00 alle 16:00 di lunedì 20 aprile si aprirà la vendita riservata agli iscritti al programma Loyalty “Interista” che potranno acquistare fino a 4 biglietti.

FASE 3 - VENDITA LIBERA

Dalle ore 17:00 di lunedì 20 aprile vendita libera per tutti su inter.it/tickets

Gli abbonati e i Soci Inter Club potranno continuare ad acquistare inserendo il numero di tessera e la data di nascita nell'apposito box dedicato.

DATA E ORA DA CONFERMARE

CANALE DI VENDITA

I biglietti saranno disponibili online sul canale ufficiale del Club: inter.it/tickets

Da venerdì 24 saranno attivi anche i punti vendita Vivaticket e l’Inter Store Castello Scopri qui gli orari di apertura.

MERCATO SECONDARIO

ATTENZIONE - Il Club invita tutti i tifosi a diffidare da qualsiasi annuncio di privati e a non acquistare in nessun caso su altre piattaforme. Oltre ad incorrere in prezzi sensibilmente maggiorati, il rischio di frodi è molto elevato: o di pagare e non ricevere alcun biglietto, o di pagare per biglietti contraffatti che non consentiranno l’accesso allo stadio. Il Club non fornisce titoli in vendita a nessuna piattaforma. Si tratta di vendite secondarie da soggetti terzi, e non c’è nessuna garanzia sulla validità dei biglietti.