L'espulsione per doppio giallo di Eduardo Camavinga all'86esimo minuto risulta fatale al Real Madrid, che cede sul più bello all'Allianz Arena e saluta la Champions League, eliminato dal Bayern Monaco. Che, dopo la vittoria per 2-1 dell'andata, al Bernabeu, era sotto di un gol e ormai 'rassegnato' ai supplementari prima della sciocchezza del centrocampista francese che ha lasciato i blancos in dieci. Il 3-2 in favore degli spagnoli, maturato fino a 4' giri d'orologio dal 90', si è presto trasformato in 3-3 grazie al tiro a giro di Luis Diaz, seguente al colpo di tacco prezioso di Jamal Musiala, per poi diventare definitivamente 4-3 con la perla di Michael Olise. Passa, dunque, la squadra di Vincent Kompany che sulla strada verso la finale affronterà la peggiore avversaria possibile: il Paris Saint-Germain campione d'Europa.

Dall'altro lato del tabellone, invece, si qualifica l'Arsenal che, in virtù dello 0-0 di Emirates dopo l'1-0 griffato Kai Havertz in Portogallo, accede alla semifinale dove incontrerà l'Atletico di Diego Pablo Simeone.