Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma oggi sindaco di Verona, ospite della trasmissione di RAI Radio Uno 'Un giorno da pecora' risponde alle voci che lo vorrebbero intenzionato a puntare alla presidenza della FIGC: "L'ho letto solo sui giornali, non ho avuto sentore, a differenza delle politiche è il candidato che dovrebbe candidarsi, accreditato da qualcuno. Dimettermi da sindaco? Non so, ci sono presidenti federali che sono senatori o hanno incarichi pubblici".

Sulla possibilità che sia Giovanni Malagò il prossimo a guidare il calcio italiano Tommasi ha commentato: "Sicuramente ha fatto bene i ruoli che ha rivestito a livello dirigenziale. Servono scelte condivise ma anche impopolari. Ad esempio capire se il mondo professionistico è sostenibile oppure no, sia da un punto di vista sportivo che numerico. Per farlo, bisogna dialogare con le leghe professionistiche". Secondo Tommasi il problema non é il numero di campionati professionistici, ma "il numero degli impegni. FIFA e UEFA fagocitano spazi di gioco e televisivi, bisogna fare una riflessione seria a riguardo".