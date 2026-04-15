Patrick Vieira non vede l'ora di rimettersi in gioco come allenatore e lo dice a Sky Sport, parlando da opinionista TV dal campo dell'Emirates Stadium di Londra prima di Arsenal-Sporting Lisbona di Champions League: "Ho voglia di ritornare presto, mi è spiaciuto come è finita l'esperienza con il Genoa", ha detto il francese che, prima della scelta di Cristian Chivu, era stato tra i nomi sondati dall'Inter per il dopo Simone Inzaghi. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 15 aprile 2026 alle 21:27
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.