Patrick Vieira non vede l'ora di rimettersi in gioco come allenatore e lo dice a Sky Sport, parlando da opinionista TV dal campo dell'Emirates Stadium di Londra prima di Arsenal-Sporting Lisbona di Champions League: "Ho voglia di ritornare presto, mi è spiaciuto come è finita l'esperienza con il Genoa", ha detto il francese che, prima della scelta di Cristian Chivu, era stato tra i nomi sondati dall'Inter per il dopo Simone Inzaghi.