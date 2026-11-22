Frank Kessie è il calciatore dell'Atalanta che si presenta in sala stampa a fine partita.

Hai avuto paura di sbagliare quel rigore nel finale?

“Paura no, non è mai facile quando sei sotto di un gol e devi calciare il rigore decisivo ma lavoro sempre per questo e non è la prima volta in cui calcio un rigore alla fine. Sono contento perché è andato bene e abbiamo pareggiato.

Siamo contenti del pareggio perché non è stato facile, siamo andati sotto due o tre volte ma i tifosi hanno spinto e dato forza alla squadra e alla fine abbiamo trovato un punto. Ripartiamo da questo per le altre partite”.

Miglior prestazione dell'Atalanta?

“Si gioca sempre per vincere, oggi è andata bene e alla fine si è visto che abbiamo cercato negli ultimi cinque minuti di prendere i tre punti questa deve essere la mentalità. Partiremo da questo pareggio, abbiamo fiducia nel mister e nello staff e dobbiamo continuare a lavorare per trovare equilibrio. Ci dà la forza di andare avanti con forza”.

Sei fondamentale, quando stai bene giochi sempre. Come stavi quando eri fuori?

“Soffri quando sei fuori ma non ho mai avuto uno stop di un mese e mezzo come ora, sono contento di essere tornato e poter aiutare la mia squadra e miei compagni. Ho firmato per questo progetto, per dare una mano alla squadra perché abbiamo una grande squadra con grandi giocatori e dobbiamo trovare l'equilibrio che stiamo cercando con mister e staff, ripartiremo da questi ultimi minuti con l'Inter”.

Quanto vi manca per entrare in sintonia con Sarri?

“Abbiamo già iniziato, la barca sta andando sta a noi capire veloci. E' quello che facciamo ogni volta in allenamento, è un grande mister, ha esperienza e lo ascoltiamo. Quando facciamo quello che dice escono le qualità”.