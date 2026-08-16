Chivu continua a sorprendere e, soprattutto, a lanciare segnali molto chiari. Nell’ultima amichevole estiva contro il Betis, disputata a Bari, il tecnico nerazzurro ha scelto ancora una volta il giovanissimo Leonardo Bovio dal primo minuto al centro della difesa. Una nuova investitura per il classe che ha impressionato durante tutto il ritiro precampionato.

Chivu ha deciso di affidargli nuovamente una maglia da titolare in una sfida importante, confermando la grande fiducia riposta nelle sue qualità. Bovio ha mostrato personalità, sicurezza e maturità nonostante la giovane età. Prestazioni che non sono passate inosservate nemmeno agli occhi della società, che intravede nel difensore un profilo dal grande potenziale e un possibile protagonista del futuro nerazzurro.

Il rinnovo e il futuro

L’Inter, del resto, ha già fatto una scelta precisa sul suo futuro. Il club lo ha blindato con un nuovo contratto prima dell’inizio del ritiro e ha deciso che Bovio farà parte in maniera costante della prima squadra, come riportato da Sky Sport.

La scelta di Chivu contro il Betis assume quindi un significato ancora più importante. Non si tratta soltanto di una chance concessa a un giovane durante il precampionato, ma di un ulteriore segnale della considerazione che l’allenatore e il club hanno nei suoi confronti. Con Stones, Pavard, Akanji, Bastoni, Bisseck e Carlos Augusto, l’Inter dispone di un reparto ricco di esperienza e qualità. In mezzo a tanti giocatori affermati, però, c’è spazio anche per una promessa come Bovio. E Chivu sembra averlo capito molto bene: il giovane difensore non è più soltanto un prospetto da osservare. È già parte del progetto.