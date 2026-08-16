L'Avellino ha chiuso ieri la trattativa per l'arrivo in biancoverde del centrocampista Thomas Berenbruch, che verrà prelevato in prestito dall'Inter: nell'intesa è presente la doppia clausola diritto di riscatto con controriscatto per il club nerazzurro. TuttoAvellino riferisce che il ragazzo di Verderio arriverà in Irpinia martedì per effettuare le visite mediche, mettere la firma sul contratto che lo legherà ai biancoverdi e sostenere il primo allenamento alla corte di Alessandro Nesta

Sezione: Focus / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 17:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.