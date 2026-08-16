L'Avellino ha chiuso ieri la trattativa per l'arrivo in biancoverde del centrocampista Thomas Berenbruch, che verrà prelevato in prestito dall'Inter: nell'intesa è presente la doppia clausola diritto di riscatto con controriscatto per il club nerazzurro. TuttoAvellino riferisce che il ragazzo di Verderio arriverà in Irpinia martedì per effettuare le visite mediche, mettere la firma sul contratto che lo legherà ai biancoverdi e sostenere il primo allenamento alla corte di Alessandro Nesta.