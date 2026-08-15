Vuole lasciarsi alle spalle la delusione del Mondiale e ripartire da dove aveva terminato la scorsa stagione: vincendo con la sua Inter. Lautaro Martinez è tornato ad Appiano Gentile con una determinazione evidente. Da quasi una settimana il capitano nerazzurro lavora con il gruppo e il suo nono anno all’Inter è iniziato con la solita ambizione.

Lautaro è apparso sorridente, concentrato e in ottima forma, nonostante il peso di un Mondiale terminato nel modo più doloroso. L’Argentina era arrivata fino alla finale contro la Spagna, dopo aver eliminato l’Inghilterra anche grazie a un gol del Toro al 92’ su assist di Messi. Poi, però, Scaloni lo ha lasciato in panchina nella sfida decisiva, persa dalla Selección. Il successo in Coppa del Mondo avrebbe completato un 2026 straordinario per Lautaro, che avrebbe potuto mettere in bacheca il triplete composto da Scudetto, Coppa Italia e Mondiale. Invece è rimasto il rimpianto di non aver potuto incidere negli ultimi 120 minuti della competizione americana.

Ora la cura Inter è pronta ad alleviare quella delusione. Lautaro si è presentato puntualmente ad Appiano insieme a Thuram e Stones, dopo aver trascorso le vacanze con la famiglia. Il capitano ha continuato ad allenarsi anche durante il periodo di riposo, curando alimentazione e preparazione fisica per tornare subito a disposizione di Chivu.

Chivu frena, Lautaro spinge

Inizialmente Chivu aveva espresso qualche dubbio sulla possibilità di vedere Lautaro, Thuram e Stones in campo alla prima giornata di campionato. L’obiettivo del tecnico è evitare qualsiasi rischio e valutare con attenzione la condizione dei tre nazionali. Dopo l’amichevole contro la Juventus a Perth, però, il tecnico ha lasciato aperta la porta: nei giorni che precedono l’esordio sarà possibile valutare il loro livello di forma e decidere di conseguenza.

Oggi, a Ferragosto, l’Inter sarà impegnata al San Nicola contro il Betis nell’ultima amichevole del precampionato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Lautaro non dovrebbe partire titolare, ma si rivedrà in campo a Bari. Diverso il discorso per Thuram, che al Mondiale ha giocato poco più di un minuto e deve ancora smaltire definitivamente i problemi al polpaccio. Stones, invece, scalpita e potrebbe mettere a referto i suoi primi minuti da giocatore dell’Inter.

Monza nel mirino

La data cerchiata in rosso da Lautaro è però quella del 22 agosto. Non soltanto perché sarà il giorno del suo compleanno, ma soprattutto perché a San Siro l’Inter affronterà il Monza per l’esordio in campionato.

Il desiderio del capitano è chiaro: esserci, possibilmente dal primo minuto, anche se non necessariamente per tutta la partita. Chivu avrà ancora una settimana per valutare la formazione e gestire il minutaggio.