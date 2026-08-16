L’Inter chiude il test contro il Betis con diverse indicazioni positive in vista della nuova stagione. Come riportato da Sportmediaset, i nerazzurri hanno mostrato di poter alternare fisicità e qualità nel palleggio, confermando una rosa sempre più profonda.

La sorpresa più importante è arrivata da Andy Diouf, schierato da quinto sulla destra. Il francese ha sfruttato fisico e tecnica per mettere in difficoltà gli avversari, dimostrando di poter interpretare il ruolo con personalità. Una prestazione che rappresenta anche un messaggio per Djed Spence, chiamato a conquistarsi spazio sulla fascia.

Bene anche il centrocampo, con Barella, Calhanoglu e Zielinski protagonisti di una prova convincente. In attacco Esposito si è distinto per il lavoro spalle alla porta e per la capacità di coinvolgere i compagni, mentre Bonny ha vissuto una serata meno brillante. Nella ripresa, con l’ingresso di Dimarco, l’Inter ha aumentato ulteriormente i giri del motore. Il suo mancino ha creato diversi pericoli e da una sua punizione è nata l’azione del gol: sponda di Pavard e conclusione al volo vincente di John Stones.

Ottime indicazioni anche dalla difesa. La linea composta da Pavard, Stones e Akanji ha concesso pochissimo al Betis, confermando la grande profondità del reparto, che può contare anche su Bisseck e Bastoni. Proprio la qualità delle alternative sembra essere una delle grandi novità dell’Inter.

"Chivu ha una vasta scelta di uomini da cui attingere, su cui combinare, creare e modellare il gioco. Basti pensare solo al pacchetto centrali: Bisseck, Bastoni, Stones, Akanji, Pavard. Un reparto di profondità sconfinata, al punto che potrebbe anche mettere la pulce all'orecchio del tecnico per sperimentare la difesa a quattro dato l'arrivo di Spence sulla destra. Si tratta solo di una ipotesi, chiaramente, ma rende l'idea. Così come in mezzo Sucic, Barella, Stankovic, Calhanoglu, Zielinski e Mkhitaryan sono combinabili come i volti di un cubo di Rubik. Scelte, possibilità, idee: l'Inter è pronta per la nuova stagione, le avversarie sono avvertite perché i nerazzurri faranno tremendamente sul serio dal primo minuto", si legge su Sportmediaset.