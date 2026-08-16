Dopo la richiesta di archiviazione della Procura di Milano, l’inchiesta “Arbitropoli” sembra avviarsi verso la chiusura anche sul fronte della Giustizia Sportiva. L’indagine ordinaria non ha rilevato elementi sufficienti per contestare una frode sportiva.

Il fascicolo è quindi passato alla Procura Federale di Roma, guidata dal procuratore Giuseppe Chinè, che ha avuto 40 giorni per esaminare le intercettazioni considerate marginali nell’ambito penale, ma potenzialmente rilevanti sotto il profilo sportivo.

Titoli di coda

Secondo quanto riferito dal giornalista Giulio Mola su X, anche gli approfondimenti della Procura Federale non avrebbero fatto emergere reati o violazioni tali da sostenere l’inchiesta. Sono stati ascoltati diversi arbitri e analizzato il materiale raccolto durante l’indagine. L’orientamento, dunque, sarebbe quello di arrivare a settembre all’archiviazione definitiva anche sul piano sportivo, mettendo così la parola fine alla vicenda.