Djed Spence è diventato nella giornata di ieri ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, come riportato da Transfermarkt, si posiziona al quinto posto nella classifica dei difensori più costosi della storia nerazzurra, con una valutazione di 30 milioni di euro.

La classifica

Davanti a lui ci sono nomi di assoluto prestigio: Achraf Hakimi, primo con 43 milioni, Alessandro Bastoni con 40,7 milioni, Milan Skriniar con 34 milioni e Benjamin Pavard con 32,4 milioni. Spence, invece, si piazza a quota 30 milioni, precedendo Robin Gosens (27,4), Fabio Cannavaro (23), Francesco Coco  (22,5), Dalbert (21) e Zinho Vanheusden (16,2)

Sezione: News / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.