Qualcuno mette ancora in dubbio Diouf? La prestazione di ieri nell’amichevole contro il Betis sembra aver dato una risposta definitiva. L’esterno ha seminato il panico sulla fascia destra, confermando ancora una volta quanto di buono mostrato in un precampionato fin qui davvero super.

Se c’erano dubbi, Diouf li ha spazzati via a suon di giocate. Spensieratezza, dribbling, imprevedibilità, fantasia, qualità e tecnica: appena tocca palla, sugli spalti si alza il boato del pubblico. E nel calcio, a volte, basta davvero qualcosa per cambiare la storia della propria carriera.

Non solo la fase offensiva, però. Diouf sta mostrando progressi anche quando deve interpretare il ruolo di quinto, soprattutto in fase difensiva. Un aspetto importante per le idee di Chivu, che sembra sempre più convinto delle qualità del giocatore.

A Milano arriva anche Spence

Nel frattempo, a Milano è arrivato anche Spence, un altro esterno che con il dribbling e la capacità di saltare l’uomo ha grande confidenza. Ma la presenza dell’inglese non va letta come una competizione con Diouf. Anzi, i due possono rappresentare una coppia complementare, anche considerando che Spence può essere impiegato pure sulla fascia sinistra.

Entrambi, infatti, rispondono alle caratteristiche richieste da Chivu: esterni capaci di giocare sulla fascia, puntare l’uomo con discreta facilità e creare superiorità numerica. Diouf, mancino naturale, ama giocare a piede invertito sulla destra e, dal punto di vista estetico, sembra avere qualcosa in più nella giocata e nella fantasia. Spence, invece, è destro e appare più dominante sul piano fisico.

Due caratteristiche diverse, ma proprio per questo potenzialmente complementari. Una bella coppia, con un punto in comune: la voglia di saltare l’uomo e accendere la partita.