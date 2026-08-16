L'AEK Atene si avvicina ad un appuntamento cruciale per la storia recente del club, ovvero il doppio playoff contro il Levski Sofia che potrebbe sancire il ritorno in Champions League degli ellenici dopo otto stagioni di assenza. Un impegno importantissimo che però non vedrà coinvolto Christos Alexiou, il difensore arrivato in estate dall'Inter: il tecnico Marko Nikolic ha infatti escluso il giocatore dall'elenco dei convocati, così come James Penrice e Niklas Eliasson, prossimi a lasciare il club, e Milan Vitalis che ha già giocato una partita dei preliminari con la maglia degli ungheresi del Gyor.

Alexiou era regolarmente a disposizione del tecnico lo scorso 12 agosto, in occasione della finale di Supercoppa di Grecia persa ai calci di rigore contro l'OFI Creta, pur restando in panchina per tutta la durata dell'incontro.