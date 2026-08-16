Il precampionato dell’Inter ha già fornito indicazioni interessanti in vista dell’inizio della stagione. Tra conferme, sorprese e qualche giocatore ancora alla ricerca della migliore condizione, ecco chi ha convinto di più e chi, invece, deve ancora crescere.

Chi sta bene

Martinez e Provedel tra i pali sono entrambi promossi. Due portieri affidabili, capaci di dare sicurezza anche nella costruzione dal basso. In difesa benissimo Pavard, che si è conquistato la conferma. La sorpresa è il giovanissimo Bovio, che potrebbe trovare spazio e magari esordire in campionato già nelle prime giornate. Stones è stato subito protagonista, andando anche oltre le aspettative considerando il suo ritorno solo una settimana fa, mentre anche Akanji ha dato ottimi segnali.

Barella è già in ottima forma. Buoni segnali anche da Calhanoglu e Zielinski a centrocampo. Sucic è entrato molto bene contro il Betis e sembra già in palla. Stankovic, invece, ha tutte le qualità per ritagliarsi spazio, aiutare la squadra e crescere alle spalle dei compagni.



Le migliori notizie del precampionato arrivano probabilmente da Diouf e Dimarco. Uno a destra, l’altro a sinistra: entrambi stanno benissimo e, al momento, sembrano destinati a partire titolari contro il Monza. Attenzione soprattutto a Diouf, che si giocherà una maglia da titolare con Spence per tutta la stagione.

Chi ha fatto meno

Bastoni non si è reso protagonista di prestazioni memorabili. Potrebbe aver bisogno di tempo per superare tutto quello che gli è accaduto negli ultimi mesi e ritrovare la migliore condizione anche fisica in campo. Carlos Augusto sembra rendere meglio da braccetto che da esterno. Quando viene impiegato sulla fascia, infatti, mostra qualche difficoltà negli ultimi metri. Del resto, replicare quello che fa Dimarco è praticamente impossibile.

Luis Henrique sembra trovarsi meglio a sinistra che a destra, ma anche contro il Betis, schierato sulla destra, è apparso impalpabile e ancora alla ricerca della giusta condizione. Può lasciare Milano in questa finestra di mercato. E l'Inter glielo ha comunicato. Questo vale tanto.

Esposito è sembrato arrugginito, con troppi errori che non gli appartengono al suo curriculum. Bonny, invece, è andato a corrente alternata: benissimo contro la Juventus, più in difficoltà nella sfida di ieri, seppure diverse volte vicino al gol. Serve maggiore continuità. Resta infine da capire come sta realmente Thuram, mentre Lautaro è apparso ancora un po’ pesante. La grinta però non manca mai. E occhio a darlo in panchina contro il Monza