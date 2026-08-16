Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Inter presenta il suo nuovo arrivato Djed Spence attraverso dieci talking points. Che spaziano dall'infanzia nel sobborgo londinese di Peckham, lo stesso dove è cresciuto Rio Ferdinand diventato per lui un modello da seguire, passando per la pratica del taekwondo all'ammirazione per Ronaldo il Fenomeno e per la parentesi con la maglia del Genoa di due anni fa, dove ha avuto modo di scendere in campo anche a San Siro durante la gara con l'Inter del 4 marzo 2004 vinta dai nerazzurri per 2-1.

Sui suoi profili social Spence, quinto inglese in ordine di tempo della storia dell'Inter dopo nomi come Gerry Hitchens, Paul Ince, Ashley Young e John Stones, utilizza spesso l'hashtag GODSPEED, parola stampata anche su un braccialetto che porta spesso con sé. Per lui il significato sta nella parola stessa: ogni cosa nel mondo si muove alla velocità voluta da Dio: Djed è pronto ad affrontare ogni situazione, perché ha fede che ogni cosa è nelle mani di Dio. La curiosità più simpatica? La sorella maggiore del nuovo esterno nerazzurro, Karla-Simone Spence è un'attrice e doppiatrice, che ha lavorato soprattutto in diverse serie e programmi della televisione inglese.