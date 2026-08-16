Mika Godts non ha lesinato superlativi per descrivere il Paris Saint-Germain. Nelle sue prime parole da neo giocatore rossoblu, il nazionale belga, arrivato dall'Ajax Amsterdam per 45 milioni di euro ai quali possono aggiungersi anche 10 milioni di bonus, ha espresso tutta la sua felicità per essere arrivato all'ombra della Tour Eiffel: "Sono molto felice di essere qui, ringrazio il presidente Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos e Luis Enrique . Mi hanno dimostrato di volermi qui al Paris Saint-Germain. Quando il PSG mi ha chiamato, ero felice! È il miglior club del mondo. È una vera gioia!", ha affermato ai canali ufficiali del club transalpino.

Godts prosegue nell'esprimere la sua meraviglia: "Il PSG è due volte campione d'Europa, sono venuto qui per diventare più forte ogni giorno, per mostrare il mio talento, per crescere e imparare insieme ai grandi giocatori che compongono questa squadra. I tifosi sono fantastici, non vedo l'ora di giocare al Parc des Princes e di incontrarli".