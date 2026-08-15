Ferragosto con il sorriso per il Vado, che davanti al proprio pubblico ha eliminato ieri sera l'Inter U23 nel primo turno di Coppa Italia Serie C. Decisivi i rigori per i liguri, più freddi dopo una serie lunga dopo l'1-1 dei regolamentari. Ecco le parole del DS dei padroni di casa Paolo Mancuso alla testata locale IGV.

"Vittoria che dà morale in una bella partita"

Mancuso ha iniziato: "Devo essere sincero, sono riuscito a soffrire anche in una partita di Coppa Italia. Faccio i complimenti ai ragazzi e al gruppo, fare un esordio del genere non è facile. Non abbiamo fatto ancora nulla, ma è una vittoria che dà morale, che ci aiuta e che ci permette di essere pronti per la prima di campionato contro l'Atalanta U23".

Mancuso ha poi aggiunto: "Sarà una sfida impegnativa, come oggi. L'Inter, oltre ad avere dei giocatori fortissimi, la conosciamo tutti. Da questo lato possiamo essere solo soddisfatti. Secondo me oggi si sono affrontate due belle squadre. C’è stato un momento in cui abbiamo giocato meglio noi, mentre forse il secondo tempo l’hanno giocato meglio loro".

Infine, il DS della squadra ligure ha concluso: "Sono comunque partite di agosto, con squadre nuove da entrambe le parti. Ci sta che abbiano dei momenti positivi loro. È venuta fuori una bella partita, anche maschia, nella quale si sono viste belle cose. Da parte nostra c’è da migliorare, quindi sicuramente domani mattina andremo a vedere le cose che magari non sono andate benissimo. Siamo soddisfatti, ma non abbiamo fatto niente: venerdì ci sarà veramente da lottare. È positivo aver fatto un risultato così perché ti dà quella fiducia”.