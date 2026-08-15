"Abbiamo le società con dei bilanci messi male, speriamo che i nostri giovani diano belle speranze”. Così, ai microfoni di Tutto Mercato Web, si pronuncia l’operatore di mercato Oscar Damiani. Che poi parla delle operazioni di alcune singole squadre, tra le quali la Lazio: "Ha preso Davide Frattesi che mi piace, ma non ha ancora fatto molto. Ha un allenatore bravo e questo è importante, come nel caso della Roma”. 

Sezione: News / Data: Sab 15 agosto 2026 alle 23:37
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.