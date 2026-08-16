Dopo la definizione delle due cessioni da parte del Tottenham, il difensore degli Spurs Micky van de Ven ha inviato tramite il proprio profilo Instagram messaggi di addio commoventi agli ormai ex compagni di squadra Cristian Romero e Djed Spence, passati rispettivamente all'Atletico Madrid e all'Inter. Significative le parole dedicate dal neerlandese al nuovo giocatore nerazzurro: ""Che ragazzo e che giocatore eccezionale, spacca tutto, fratello!". 

Sezione: News / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 14:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.