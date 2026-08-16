Dopo la definizione delle due cessioni da parte del Tottenham, il difensore degli Spurs Micky van de Ven ha inviato tramite il proprio profilo Instagram messaggi di addio commoventi agli ormai ex compagni di squadra Cristian Romero e Djed Spence, passati rispettivamente all'Atletico Madrid e all'Inter. Significative le parole dedicate dal neerlandese al nuovo giocatore nerazzurro: ""Che ragazzo e che giocatore eccezionale, spacca tutto, fratello!".