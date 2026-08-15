"Questa è una grande squadra, è un grande momento per me e per la mia famiglia. Sono al settimo cielo e mi sento pronto". Così Djed Spence, nuovo giocatore dell'Inter, si presenta nelle sue prime parole nerazzurre per i canali ufficiali del club".
Cosa ti ha attratto di più dell'Inter?
"Penso la storia di questo club. Come puoi vedere alle mie spalle, questa squadra ha vinto tanti titoli ed è davvero grande".
Hai giocato in Inghilterra, in Italia, in Francia. Quanto ti hanno formato come calciatore queste esperienze?
"Onestamente penso mi abbiano formato molto. Quando giochi all'estero impari sempre tanto, posso dire di essere diventato un uomo giocando all'estero. Ho imparato tante cose e ne sono grato".
Cosa hai imparato dalla tua esperienza al Genoa e come è stato giocare a San Siro da avversario?
"Fu un bel momento, tante leggende hanno giocato lì. E' stato bello e sono contento di esser tornato come giocatore dell'Inter. E' una cosa incredibile".
Hai appena giocato i Mondiali con l'Inghilterra, tutti si ricordano l'intervento su Simeone...
"Non so come dirlo, ma potete aspettarvi interventi del genere".
Sei anche conosciuto per il ritmo e le capacità di attaccare a destra. Qual è il tuo punto di forza e cosa vuoi migliorare?
"Penso che il mio punto forte sia la difesa, come porto la palla. Se riesci a segnare e a fare assist, sarò molto contento".
Hai già parlato con qualcuno dei tuoi nuovi compagni? C'è qualcuno in particolare con cui non vedi l'ora di giocare?
"Non ho ancora parlato con nessuno. Conosco Martinez dal Genoa, penso sia stato due anni fa. Con Stones ho giocato ai Mondiali e mi ha scritto un messaggio l'altro giorno. Non vedo l'ora di incontrarlo. Messaggio ai tifosi? Forza Inter".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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