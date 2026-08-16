Dopo il test a porte chiuse dell'AXA Training Centre di stamattina, Liverpool e Como tornano in campo alle 19, ad Anfield, per sfidarsi in un'amichevole 'vera' davanti al pubblico. Se l'assenza di Curtis Jones di qualche ora fa poteva essere letta come una non notizia, lo stesso discorso non può dirsi valido per l'esclusione dalla distinta per il match che inizierà tra poco più di un'ora.
Per la cronaca, Jones aveva saltato anche l'amichevole di una settimana fa, contro il Monaco, per un piccolo problema all'anca, come aveva dichiarato il manager Andoni Iraola dopo il triplice fischio. Un problemino fisico superato subito, tanto che il giocatore era sceso regolarmente in campo mercoledì per allenarsi con la squadra. Da quel che emerge, secondo quanto riporta il Liverpool Echo, Jones oggi si sarebbe allenato a parte. Da capire se per un questione di natura fisica oppure legato al mercato.
Team news is in for our clash with Como at Anfield ✊— Liverpool FC (@LFC) August 16, 2026
Watch the match live on All Red Video:
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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