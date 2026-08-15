L'Inter è pronta a partire. Indicazioni decisamente positive per Cristian Chivu dall'ultimo test precampionato disputato a Bari contro il Real Betis, battuto per 1-0 in una partita dove il risultato maturato è oltremodo bugiardo. Perché, dopo un primo tempo nel complesso equilibrato, nella ripresa i nerazzurri, sospinti da Federico Dimarco che entra e fa saltare il banco, fanno il bello e il cattivo e il cattivo tempo creando occasioni in serie e capitalizzando la superiorità con la rete di John Stones, che si presenta ai nuovi tifosi trovando una bella girata sulla sponda di Benjamin Pavard su punizione di Dimarco. Successo meritato per i nerazzurri, che ora arrivano carichi alla prima di campionato col Monza.

IL TABELLINO

INTER-REAL BETIS 1-0

MARCATORE: 82' Stones

INTER: 1 J. Martinez (61' 49 Provedel); 31 Bisseck (70' 6 Stones), 46 Bovio (46' Akanji), 95 Bastoni (61' 28 Pavard); 17 Diouf (61' 11 Luis Henrique), 23 Barella (61' 22 Mkhitaryan), 20 Calhanoglu (46' 8 Sucic), 7 Zielinski (70' 5 Stankovic), 30 Carlos Augusto (46' 32 Dimarco); 94 Esposito (84' 52 Iddrissou),14 Bonny (70' 10 Lautaro Martinez).

In panchina: 12 Di Gennaro.

Allenatore: Cristian Chivu.

REAL BETIS: 1 Valles (46' 31 Manu Gonzalez); 2 Bellerin (10' 40 Ortiz), 5 Bartra, 4 Natan, 11 Fran García (73' 23 Junior Firpo); 8 Facundo Bernal (61' 34 Bouaré), 21 Marc Roca (73' 15 Fidalgo); 7 Antony (61' 33 Pablo Garcia), 8 Fornals (46' 22 Isco), 17 Riquelme (73' 14 Iker Losada); 9 Hernandez (61' 18 Deossa).

In panchina: 3 D. Llorente, 16 V. Gomez.

Allenatore: Manuel Pellegrini

Arbitro: Mastrodomenico. Assistenti: Capriuolo - Massari.

Note

Ammoniti: Esposito (I), Natan (B)

Corner: 7-2

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

90' + 5 - FISCHIA MASTRODOMENICO, RIEN NE VA PLUS AL SAN NICOLA!!! SUCCESSO MERITATO PER L'INTER CHE CHIUDE AL MEGLIO IL SUO PRECAMPIONATO BATTENDO IL BETIS 1-0!!!

90' + 5 - Recupero scaduto, ma si prosegue. Ammonito Natan per proteste.

90' + 4 - Lautaro si rende utile anche in difesa con due ottime chiusure.

90' + 3 - Dimarco cerca gloria personale servito da Lautaro, palla fuori.

90' + 1 - Iniziati i quattro minuti di recupero.

90' - Carambola in area nerazzurra, corner per il Betis. Quattro minuti di recupero.

89' - Inter vicina al raddoppio. Scarico di Sucic su Dimarco che impegna Gonzalez, cerca il tap-in Mkhitaryan ma manda fuori di poco.

88' - Stones mette il timbro anche in difesa, togliendo l'imbarazzo dopo una giocata di Isco.

87' - Lancio fuori misura per Garcia, Akanji recupera con disinvoltura.

85' - Mastrodomenico ravvisa un fuorigioco di Dimarco che nel mentre aveva messo l'ennesimo cross in mezzo.

84' - Dentro anche Iddrissou per Pio Esposito.

82' - GOL GOL GOL DELL'INTER!!! JOHN STONES!!!

Punizione di Dimarco raccolta da Pavard che con la sua sponda favorisce la girata vincente di Stones che bagna la sua prima interista col gol del vantaggio.



81' - Esibizione di tecnica di Mkhitaryan che rimedia un fallo da Bouaré.

79' - Provedel, per non saper leggere né scrivere, esce a valanga fino a quasi la metà campo per intercettare un lancio lungo per Losada.

78' - Gestione del possesso del Betis, poi però Stankovic recupera la sfera con un grande intervento.

74' - Lautaro prova un'acrobazia in rovesciata, ma era in fuorigioco.

73' - Nel Betis entrano Iker Losada, Firpo e FIdalgo per Riquelme, Fran Garcia e Roca.

72' - Stankovic prova a lanciare Esposito, ma il pallone è sporcato da un difensore che agevola l'intervento di Gonzalez.

70' - Arriva il momento del debutto in nerazzurro di Stones che rileva Bisseck. Ovazione per Lautaro che entra per Bonny, Stankovic prende il posto di Zielinski.

67' - Chiamato il cooling break del secondo tempo.

65' - Primo giallo del match per Pio Esposito che interviene male su Bouaré.

65' - Mkhitaryan perde un pallone che può diventare sanguinoso, buon per lui che Deossa prova il tiro da fuori colpendo Akanji.

61' - Cambia Pellegrini: Pablo Garcia entra per Antony, in campo anche Bouare per Bernal e Deossa per Hernandez. Nell'Inter arriva il momento di Provedel per Martinez, poi Pavard rileva Bastoni, Mkhitaryan entra per Barella e Luis Henrique per Diouf.

59' - Inter che insiste, ancora Dimarco calcia trovando la respinta di Gonzalez poi Sucic viene murato da un avversario.

56' - Stavolta è Gonzalez a dire no a Bonny, deviando il gran tiro da fuori dell'ivoriano.

54' - Cucho Hernandez abbatte Akanji, Mastrodomenico va a redarguire il colombiano.

53' - Prova il suggerimento in profondità Zielinski, palla fuori misura che termina fuori.

52' - Bella chance per Bonny. Dimarco raccoglie il cross di Bisseck e mette in mezzo dove l'ivoriano calcia però debolmente.

51' - Altro cross dalla sinistra, stavolta di Bonny; Gonzalez esce e blocca. Bel lavoro di Sucic.

49' - Dimarco crossa, Bonny pizzica il pallone togliendolo dalla disponibilità di Esposito. Stessa situazione, a ruoli invertiti, del primo tempo...

47' - Riceve bene Pio Esposito in area, ma l'attaccante, bloccato da Natan, non inquadra la porta guadagnando comunque un corner.

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20.39 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

20.38 - Nell'Inter entrano Dimarco, Sucic e Akanji; fuori Carlos Augusto, Calhanoglu e Bovio. Il Betis fa entrare il portiere classe 2007 Manu Gonzalez e Isco per Fornals.

20.37 - Le squadre tornano in campo, pronti anche i primi cambi

HALFTIME REPORT - Squadre che sin qui si sono un po' somigliate, nella capacità di creare occasioni anche improvvise come anche nelle cose da rivedere. Entrambe hanno avuto le loro chance, forse quelle più pericolose sono toccate agli uomini di Manuel Pellegrini, mentre l'Inter ha fatto vedere belle cose in fase di costruzione del gioco

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45' + 2 - Dopo un'azione insistita dell'Inter, finisce il primo tempo con le squadre che vanno negli spogliatoi sullo 0-0.

45' + 1 - Con un urlaccio alla Tarzan, Martinez toglie qualche anno di vita a Bisseck prima di impossessarsi di un pallone fluttuante in area.

45' + 1 - Due minuti di recupero.

44' - Difesa Inter colta di sorpresa, Bisseck in modo non ortodosso ma efficace riesce ad evitare che Fran Garcia prenda il pallone davanti a Martinez. Poi lo spagnolo è reattivo sul colpo di testa di Natan.

43' - Lautaro inizia il riscaldamento, ovazione del San Nicola.

42' - Esposito non arriva in spaccata sul cross di Bastoni, che però ha ricevuto palla in offside.

41' - Zielinski punta Fornals che gli leva il pallone e tira, trovando il corpo di Calhanoglu.

39' - Tiro al veleno di Antony che punta Zielinski e prova a giro, palla che finisce fuori ma non di molto.

38' - Esposito cerca il dialogo coi compagni, ma non è sempre supportato a dovere.

36' - Fornals crossa rasoterra, Bovio arriva prima di tutti e manda in calcio d'angolo.

34' - Calhanoglu! Tiro dalla distanza del turco di prima intenzione dopo aver raccolto una palla allontanata dalla difesa, conclusione che finisce fuori di poco con Valles comunque sulla traiettoria.

32' - Diouf crossa da sinistra, tentativo rivedibile.

31' - Riparte il Betis, bravo Barella a ripiegare e anticipare alle spalle Riquelme.

31' - Esposito difende alla grande un pallone a metà campo, l'azione prosegue finché Bonny non perde l'attimo giusto.

29' - Qualche problema per Bisseck per un colpo al petto, l'arbitro chiama lo staff medico. Il tedesco però si rialza subito.

29' - Ortiz sporca il cross di Carlos Augusto, Natan spazza ma la palla torna all'Inter.

28' - Parabola insidiosa di Calhanoglu, Valles blocca.

27' - Si torna in campo, Calhanoglu pronto a battere la punizione. Dai cui sviluppi arriva un nuovo corner.

24' - Bernal deve usare i modi spicci per fermare Diouf, che appare alquanto ispirato. Prima della punizione, cooling break dopo 25 minuti comunque abbastanza godibili.

23' - Cross di Calhanoglu, Valles esce e coi pugni evita l'intervento di testa di Carlos Augusto.

22' - Diouf illumina il San Nicola con un recupero e una giocata maestosa tra tre avversari, poi palla a Bonny che si prende un altro calcio d'angolo.

21' - Filtrante di Riquelme per Antony, che però non può fare altro che evitare un rinvio dal fondo servendo Bovio. Poi proteste del pubblico per un possiible fallo su Bonny.

19' - Zielinski recupera, Bonny dialoga con Barella poi cerca il numero in area biancoverde guadagnando un corner.

17' - Tira da fuori Bisseck, palla altissima.

16' - Diouf di potenza sfonda le linee avversarie poi appoggia a Barella. Cross del capitano sul quale Esposito arriva male togliendo forse l'occasione di segnare a Bonny.

14' - Antony! Pericoloso il Betis col tiro del brasiliano da fuori che sibila di pochi centimetri a lato.

12' - Crossa Ortiz, la deviazione di Carlos Augusto porta Martinez a intervenire coi pugni. Palla a Bernal che spara direttamente in curva.

10' - Valles manda la palla fuori, si effettua il cambio col canterano Ortiz che rileva Bellerin.

9' - Bellerin non ce la fa, pronto a entrare Ortiz.

8' - Sbaglia i tempi Bisseck, Antony si invola in area ma poi si incarta sul più bello. Tiene viva l'azione il Betis fino al tiro di Fornals bloccato da Martinez.

7' - Bel recupero dell'Inter, Esposito scarica su Barella il cui cross è afferrato di testa da Bonny autore del recupero palla: conclusione alta di poco.

6' - Si rialza l'esterno biancoverde, che lascia il campo momentaneamente.

4' - Bellerin ancora a terra, Mastrodomenico ferma il gioco. Staff medico in campo.

4' - Prova la giocata di prima Zielinski dopo uno spunto di Diouf, palla sballata che termina fuori.

2' - Calhanoglu sta per scagliare il tiro, ma Barella lo invita a fermarsi perché Bellerin è rimasto a terra dopo uno scontro.

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19.33 - Sarà del Betis il calcio d'inizio del match: PARTITI!

19.31 - Si osserva il minuto di silenzio in memoria di Livio Berruti.

19.30 - Barella e Bartra davanti all'arbitro materano per il sorteggio.

19.29 - Inter e Real Betis entrano in campo, con Barella e Bartra che sorridono tra di loro. Dirigerà Mastrodomenico di Matera.

19.28 - Squadre pronte a entrare in campo. Discreta cornice di pubblico al San Nicola.

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