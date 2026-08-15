Grazie ai due calci di rigore parati da Alessandro Plizzari, il Südtirol batte il Catanzaro grazie alla lotteria degli undici metri e avanza al turno successivo di Coppa Italia. La squadra di Davide Possanzini, inserita nel blocco delle possibili avversarie dell'Inter negli ottavi di finale, aveva chiuso i novanta minuti regolamentari sul 2-2: vantaggio firmato da Niklas Pyyhtia con una splendida punizione, pareggio giallorosso ad opera di Simone Pafundi, poi raddoppio per mano di Iemmello e gol del risultato definitivo di Misture. Si va ai rigori dove Plizzari neutralizza le conclusioni di Frosinini e Dorval e permette ai biancorossi di festeggiare la vittoria. Ora il Südtirol affronterà la vincente di Ascoli-Genoa ai sedicesimi.