Grazie ai due calci di rigore parati da Alessandro Plizzari, il Südtirol batte il Catanzaro grazie alla lotteria degli undici metri e avanza al turno successivo di Coppa Italia. La squadra di Davide Possanzini, inserita nel blocco delle possibili avversarie dell'Inter negli ottavi di finale, aveva chiuso i novanta minuti regolamentari sul 2-2: vantaggio firmato da Niklas Pyyhtia con una splendida punizione, pareggio giallorosso ad opera di Simone Pafundi, poi raddoppio per mano di Iemmello e gol del risultato definitivo di Misture. Si va ai rigori dove Plizzari neutralizza le conclusioni di Frosinini e Dorval e permette ai biancorossi di festeggiare la vittoria. Ora il  Südtirol affronterà la vincente di Ascoli-Genoa ai sedicesimi. 

Sezione: News / Data: Sab 15 agosto 2026 alle 22:45
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.