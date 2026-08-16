Dopo gli annunci ufficiali dei trasferimenti di Davide Frattesi alla Lazio e Djed Spence all'Inter, si può aggiornare l'attuale costo della rosa nerazzurra 2026/27. Al contempo, si può spiegare anche perché, a dispetto di quanto pubblicato altrove, la cessione di Luis Henrique per acquistare Curtis Jones non sia necessaria.

Delta di 10 milioni

Frattesi fuori a 5 milioni di prestito manda l'ammortamento a 1,5 milioni abbondanti. Quarantacinque giorni di stipendio li ha pagati l'Inter. Costa quest'anno 2,19 milioni. Jones, entrando il 25 agosto a 35 milioni più 3,5 netti di ingaggio, costerebbe 12,6 milioni. C'è un delta di 10 milioni. E casualmente è poco meno del peso a bilancio di Luis Henrique.

Asllani e Massolin

Sventura delle sventure? No, mancano ancora da cedere Kristjan Asllani e Yanis Massolin. Asllani, sia che esca in prestito sia che esca a titolo definitivo, andrà come valore sempre vicino a 0. Se non si depennano tutti i 5,2 milioni (perché è impossibile essendo fine agosto) comunque almeno 4 milioni saltano. Il delta scende a 6 milioni. Massolin si cede in prestito. Ingaggio pagato dalla squadra che lo prende, un altro milione. Il delta scende a 5 milioni. Ora si può cavillare su 5 milioni facendo la figura dei contabili da strapazzo e lasciare a Livepool un giocatore forte, oppure si accetta un minimo di extra nello squad cost rispetto ai 200 milioni di euro iniziali (poi 203 milioni con nuovo sponsor di maglia) previsti come squad cost definitivo, ossia il dato ipotizzato all'inizio dell'estate.

Jolly Akanji

Ancorché questo non ci bastasse, resta sempre la carta del rinnovo di Manuel Akanji. Costa 7,5 milioni annui di ammortamento perché ha contratto solo per altri due anni. Glielo si prolunga di uno e da 7,5 si scende a 5. Il delta scende a 2,5. Si aggiunge una plusvalenza di un giovane (per esempio Issiaka Kamate) e il delta viene coperto, senza alcuna richiesta aggiuntiva di risultato sportivo.

Enea Trapani