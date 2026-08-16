Fabrizio Romano si accoda al coro confermando che Leonardo Bovio, difensore classe 2008 piacevole rivelazione dell'estate interista, ha firmato il rinnovo del contratto col club nerazzurro. L'intesa verbale chiusa da giorni con la sua agenzia, che tra le altre cose è la stessa del nuovo arrivato in casa Inter, vale a dire Djed Spence. Adesso è stato tutto certificato anche per iscritto.