Fabrizio Romano si accoda al coro confermando che Leonardo Bovio, difensore classe 2008 piacevole rivelazione dell'estate interista, ha firmato il rinnovo del contratto col club nerazzurro. L'intesa verbale chiusa da giorni con la sua agenzia, che tra le altre cose è la stessa del nuovo arrivato in casa Inter, vale a dire Djed Spence. Adesso è stato tutto certificato anche per iscritto. 

Sezione: News / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 12:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.