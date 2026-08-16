Ieri sera, Djed Spence è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il laterale classe 2000 si è trasferito alla corte di Cristian Chivu lasciando il Tottenham dopo due stagioni complicate per il club in cui, però, la squadra ha saputo incastonare la gioia della vittoria in Europa League. Ed è proprio ricordando quel trionfo che gli Spurs hanno voluto salutare il giocatore inglese: "Un vincitore dell'Europa League che avrà sempre un posto nella nostra storia. Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro, Djed", il messaggio che si legge sul profilo Instagram del Tottenham. Accompagnato dalla dicitura 'legacy number 866', ovvero il numero assegnato al neo nerazzurro che è stato l'866esimo giocatore a fare una presenza per il Tottenham nel corso della storia.