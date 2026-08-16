Piccole novità in casa Inter per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita. Secondo Sport Mediaset, crescono le possibilità di vedere Curtis Jones in nerazzurro e Luis Henrique in giallorosso. Il passaggio del brasiliano nella Capitale, in particolare, è "sempre più vicino", per una cifra che si aggirerebbe tra i 25 e i 30 milioni di euro. Jones, poi, sarebbe il terzo inglese ad arrivare a Milano in queste settimane, dopo John Stones, a segno ieri all'esordio contro il Betis, e Djed Spence.