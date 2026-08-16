Il Boca Juniors vive con ansia gli ultimi giorni del calciomercato, in quanto sono preannunciate nubi oscure e minacciose provenienti da Milano. L'Inter ha infatti rinnovato il suo interesse per Milton Delgado, e secondo il portale argentino El Intransigente, il club Xeneize ritiene che un'offerta formale possa arrivare prima della scadenza del mercato. L'interesse dell'Inter non è una novità, visto che già da diverso tempo il nome del volante gialloblu è sui taccuini di Viale della Liberazione anche se per il momento nessuna offerta è stata presentata al presidente Juan Roman Riquelme. Il Boca Juniors ha recentemente respinto un'offerta proveniente dal Messico per il centrocampista. Delgado ha deciso di aspettare un'opportunità in Europa e la sua decisione potrebbe essere in linea con l'interesse proveniente dall'Italia.

Nel suo contratto una clausola non impossibile

Il club è consapevole che nuove offerte potrebbero arrivare negli ultimi giorni di agosto. Delgado, 21 anni, si è guadagnato un posto in prima squadra con Rodolfo Arruabarrena ed è considerato uno dei giovani più promettenti del Boca Juniors. Il centrocampista ha già disputato 71 partite ufficiali con il club, segnando un gol e fornendo tre assist. La sua importanza risiede principalmente nella sua grinta, nella capacità di recuperare palla e nella maturità dimostrata a centrocampo. La clausola rescissoria di Delgado è fissata a 15 milioni di dollari, mentre il suo valore di mercato è stimato a 10 milioni di euro secondo Transfermarkt. Il suo contratto con il Boca Juniors scade a dicembre 2028 e piace anche a Brighton, Bologna e Benfica.