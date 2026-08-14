La bella vittoria per 3-0 contro l'Avellino con annesso passaggio del turno in Coppa Italia per sorridere dopo la brutta notizia dell'infortunio del capitano Matteo Pessina. Il Monza ha perso nella giornata di lunedì il suo elemento più carismatico, che a seguito di un contrasto con un compagno ha rimediato la lussazione della rotula del ginocchio destro: operazione e almeno due mesi di stop.

Alla fine della partita dell'U-Power Stadium, il tecnico dei brianzoli Ivan Juric è tornato sullo stop del giocatore: "Pessina si è fatto male e non ci sarà per un po': a centrocampo siamo pochi, quindi dobbiamo valutare bene. Sul mercato c'è ancora tanto da fare, ci serve esperienza", le parole riportate da Monza-News.it.