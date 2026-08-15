Dopo le parole a Inter TV, John Stones, autore del gol vittoria nell'ultimo test precampionato contro il Real Betis, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport dal prato del San Nicola di Bari: "Penso che i ragazzi oggi abbiano dato davvero tutto. Sono semplicemente molto contento di non avere preso gol. Ovviamente era la mia prima partita e riuscire a segnare è qualcosa di speciale, qualcosa che ricorderò per il resto della mia vita". Stones si lascia andare ad una promessa: "Darò tutto per questa maglia, per il club e per i compagni di squadra. Sono qui per aiutare tutti e dare tutto per questo club. Non vedo l'ora di cominciare".

E magari aiutare la sua nuova squadra a raggiungere quel traguardo che col Manchester City le negò tre anni fa a Istanbul: "Negli ultimi anni, i ragazzi e il club sono arrivati due volte in finale di Champions e sono sempre stati lì a lottare. So che vincere la Champions è sempre un obiettivo e vogliamo riportare il trofeo ai tifosi interisti. So anche che tutti, all'interno della squadra, lo vogliono davvero tanto, io in particolare. È probabilmente la competizione più prestigiosa da giocare e vincerla è qualcosa di davvero speciale".