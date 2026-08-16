Il Como di Fabregas sfiderà il Liverpool due volte nella stessa giornata. La prima amichevole tra i due club è in programma questa mattina e spicca l'assenza di Jones nella lista dei convocati. 

Il nome del centrocampista inglese non compare infatti nella distinta del club inglese, sia nella formazione titolare sia nella lista della panchina. Da capire se prenderà parte alla seconda amichevole in programma questo pomeriggio alle 19.

Un'eventuale doppia assenza alimenterebbe inevitabilmente i rumors di mercato attorno a lui. L'Inter potrebbe affondare il colpo nella prossima settimana e regalare a Chivu l'inglese. 

Sezione: Focus / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 11:46
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.