Man of the Match per la rete che all'81' che ha deciso la partita dell'Inter contro il Betis Siviglia, amichevole disputata al San Nicola di Bari, John Stones ha voluto condividere la propria soddisfazione anche attraverso i propri canali social: "Che sensazione giocare per questa squadra e segnare per la prima volta oggi! Orgoglioso di indossare il numero 6 dopo alcuni giocatori leggendari che hanno indossato questa maglia prima di me. Forza Inter!".
Sezione: Copertina / Data: Sab 15 agosto 2026 alle 22:56
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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