Matteo Pastorino, allenatore del Vado, elogia la sua squadra per la vittoria ai rigori contro l'Inter Under 23 nel primo turno di Coppa Italia: "Come prima cosa sottolineo l'atteggiamento giusto della squadra. È quello che avevo chiesto, sapendo che non abbiamo ancora i 100 minuti nelle gambe e che c'erano delle problematiche da questo punto di vista. Dovevamo essere squadra ed essere bravi nei momenti di difficoltà, che soprattutto nel secondo tempo sarebbero arrivati. C'è da migliorare in diverse cose, perché secondo me nel secondo tempo potevamo uscire più volte e c'erano le possibilità per farlo. Secondo me i primi 25-30 minuti sono stati fatti anche con una discreta qualità. Poi piano piano ci siamo un po' abbassati e abbiamo fatto una partita più difensiva. Parliamo anche di una squadra importante, con dei valori tecnici veramente notevoli, quindi onore al merito anche alla squadra avversaria. Tutto sommato è una buona prestazione, però secondo me si può migliorare ancora tanto".

Per Pastorino è stata anche una serata particolare dal punto di vista personale, visto che si è trattato della sua prima ufficiale da allenatore di una prima squadra professionistica: "Sicuramente lo è stata. Non nego che quando sono andato via dalla Samp due anni fa mi ero detto: 'Proviamo a fare l'allenatore dei grandi'. La mia speranza era riuscire ad arrivare a questi livelli. L'emozione c'era, c'era la voglia di godersi questa serata e così è stato, soprattutto grazie alla squadra che ha fatto la prestazione che volevo. Sono contento anche per la società e per il presidente. Dopo tanti anni di sacrifici se lo meritavano, anche se a discapito di quello che abbiamo fatto noi l'anno scorso al Ligorna. Questa società, dopo tanti sforzi, meritava di affrontare questo percorso".