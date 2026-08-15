È stato pubblicato anche il video di presentazione di Djed Spence da parte dell'Inter. Un filmato, realizzato da Inter Media House, dove il nuovo giocatore dell'Inter è immerso letteralmente in un mare di pagine manoscritte e dattiloscritte, pronto a prendere la penna e scrivere quelle che saranno le sue pagine di storia all'interno del club nerazzurro. "Black, blue and gold. A new story to be told", ovvero: "Nero, azzurro e oro. Una nuova storia da raccontare", il messaggio finale.