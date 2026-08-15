È stato pubblicato anche il video di presentazione di Djed Spence da parte dell'Inter. Un filmato, realizzato da Inter Media House, dove il nuovo giocatore dell'Inter è immerso letteralmente in un mare di pagine manoscritte e dattiloscritte, pronto a prendere la penna e scrivere quelle che saranno le sue pagine di storia all'interno del club nerazzurro. "Black, blue and gold. A new story to be told", ovvero: "Nero, azzurro e oro. Una nuova storia da raccontare", il messaggio finale. 

VIDEO - Spence è dell'Inter
Sezione: Focus / Data: Sab 15 agosto 2026 alle 19:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.