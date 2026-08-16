Gennaro Gattuso non perde tempo e porta subito con sé Davide Frattesi. Il centrocampista arrivato in prestito dall'Inter, a meno di 48 ore dall'ufficialità del suo arrivo in biancoceleste, è infatti stato convocato per la partita dei 32esimi di finale di Coppa Italia di questa sera contro il Mantova. Questo l'elenco completo:

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti; 

Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard;

Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Galassi, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Serra, Zaccagni.

Sezione: News / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 15:45
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.