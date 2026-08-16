Un altro like, un altro segnale. Curtis Jones continua a mandare messaggi al mondo Inter attraverso i social e questa volta ha apprezzato il post pubblicato dal connazionale John Stones, in gol all'esordio contro il Betis.

Dai social ai fatti: settimana decisiva?

Un gesto apparentemente semplice, ma che alimenta ulteriormente le indiscrezioni sul possibile trasferimento del centrocampista inglese a Milano. Jones, infatti, secondo quanto riportato da diverse fonti, starebbe spingendo per vestire la maglia dell’Inter e avrebbe già manifestato il proprio gradimento per la destinazione.

I segnali social si aggiungono così alle indiscrezioni di mercato e aumentano la sensazione che la trattativa possa essere entrata in una fase particolarmente importante. L’Inter osserva e lavora sul possibile affare, mentre il giocatore sembra fare la propria parte per favorire il trasferimento.

La prossima settimana potrebbe diventare decisiva per capire se il corteggiamento si trasformerà in un vero e proprio matrimonio tra Jones e l’Inter. I nerazzurri attendono sviluppi, con il centrocampista inglese che continua, anche sui social, a strizzare l’occhio alla sua possibile nuova squadra.

Sezione: Focus / Data: Dom 16 agosto 2026 alle 08:20
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.