Momento di cordialità sul prato del San Nicola prima del match tra Inter e Real Betis. C'è stato infatti uno scambio di saluti e doni tra il Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta e Rafael Gordillo, Direttore delle Relazioni Istituzionali e Presidente della Fondazione Real Betis. Presente anche l'ex giocatore del Betis e della Fiorentina Joaquín Sánchez, oggi consigliere e legend del club biancoverde.

Nel pre partita di #InterBetis, saluti e scambio di doni tra il Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta, Rafael Gordillo, Direttore delle Relazioni Istituzionali e Presidente della Fondazione Real Betis e Joaquín Sánchez, consigliere e legend del Real Betis pic.twitter.com/80ttVod9JC — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 15, 2026