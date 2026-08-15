Momento di cordialità sul prato del San Nicola prima del match tra Inter e Real Betis. C'è stato infatti uno scambio di saluti e doni tra il Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta e Rafael Gordillo, Direttore delle Relazioni Istituzionali e Presidente della Fondazione Real Betis. Presente anche l'ex giocatore del Betis e della Fiorentina Joaquín Sánchez, oggi consigliere e legend del club biancoverde.

Sezione: News / Data: Sab 15 agosto 2026 alle 23:51
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.