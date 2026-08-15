Curtis Jones è senza dubbio il grande obiettivo di queste due settimane di mercato per Piero Ausilio e la dirigenza dell'Inter. Inglese del Liverpool, in scadenza nel 2027, potrebbe essere la ciliegina sulla torta per migliorare la rosa nerazzurra e mettere in mano a Cristian Chivu una squadra in grado di avvicinarsi alle big europee.

Il Liverpool più incline alla trattativa fa la differenza

Secondo quanto riporta oggi il Mirror, con il passare delle settimane aumenta la pressione sul Liverpool. A inizio mercato la richiesta per Jones era decisamente alta: 40 milioni di euro, non trattabili. Ora, con il passare dei giorni, la richiesta è scesa a 35 milioni, e chissà che non possano esserci altri margini di trattativa. Il giocatore, quindi, è decisamente più vicino a vestire la maglia dell'Inter.

La testata inglese spiega infatti come, dopo aver perso Konaté, Salah e Robertson a zero, ora la dirigenza dei Reds vorrebbe monetizzare il prima possibile dalla cessione di Jones per concentrarsi su altri obettivi di mercato. Per questo motivo la posizione del Liverpool è diventata decisamente più morbida. Proprio per questo motivo crescono, nella settimana in arrivo, le possibilità di un accordo e di vedere, finalmente, Jones in nerazzurro.