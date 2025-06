"A livello personale, è una gioia immensa contribuire, ma il premio individuale ha meno importanza. L'aspetto collettivo è la priorità". Così Sergio Ramos, nominato miglior giocatore di Monterrey-Inter, parla in conferenza stampa dopo la partita. L'ex Real Madrid torna anche sull'azione del gol del vantaggio dei Rayados: "Il gol è stato una giocata studiata; avevo bisogno del blocco del mio compagno per arrivare in vantaggio, e l'esecuzione è stata perfetta. Spero che non sia l'ultimo del campionato". Ramos ha confessato che i messicani si erano preparati per una partita difficile e ora sono rassicurati dal fatto di aver conquistato un punto contro una delle favorite per la vittoria del Mondiale. "Loro hanno avuto occasioni nitide nel primo tempo; noi le abbiamo avute nella ripresa. Giocare alla pari con l'Inter la dice lunga su di noi e sulle intenzioni con le quali siamo arrivati al torneo".

A proposito della competizione, lo spagnolo identifica nella sua ex squadra la principale favorita: "Credo che il Real Madrid sia sempre favorito nelle grandi competizioni; per il livello della squadra e del club e la mentalità. Il Real Madrid è il miglior club del mondo, poi Xabi Alonso sarà un arrivo importante che potrà aiutare la squadra in questa nuova tappa. Un'eventuale finale? Preferisco l'Atletico Madrid, però siamo ancora lontani. Sarebbe bello incrociare il Real Madrid per tutto quello che significa e che significherà per me, però spero che possa affrontare altri. Comunque pensiamo prima a passare il girone".