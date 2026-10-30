Francesco Pio Esposito ha tanta voglia di mettere la sua firma nel derby contro il Milan. Anche perché segnare una rete domani gli permetterebbe di avvicinare nella storia del club due pezzi da novanta della storia recente interista: a 21 anni e 125 giorni, riuscirebbe a diventare infatti il più giovane marcatore italiano dell'Inter nel derby di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. Tra i giocatori nerazzurri di qualsiasi nazionalità, solo Obafemi Martins e Ronaldo hanno segnato nel derby di campionato a un'età inferiore nel periodo.