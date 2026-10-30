Antonio Raimondo e Gustavo Varela hanno risposto presenti al goal di Donyell Malen segnato martedì sera contro il Cagliari. Hanno infatti timbrato il cartellino anche i bomber di Frosinone e Monza, riconquistando la vetta della classifica marcatori con otto centri a testa. Ma il romanista resta il nome più caldo dei bookmaker per il trono dei bomber, a 2,35 su Better e 2,40 su Sisal, in leggera risalita rispetto al 2,00 di inizio settimana. Il centravanti dei ciociari scende invece da 8,00 a 7,00 diventando quindi la prima alternativa, in lavagna, alla punta romanista mentre il portoghese è offerto a 10,00.

È rimasto a digiuno, nella nona giornata, Nikola Krstovic dell'Atalanta ma si consola mantenendo un posto sul podio dei favoriti, a 9,00, appaiato al “re uscente” Lautaro Martinez, ancora ai box per infortunio. Più indietro, a 12,00, Marcus Thuram, anche lui rimasto a secco così come Anastasios Douvikas del Como, proposto a 16,00. Nonostante la rete segnata (la terza in campionato) a Monza nell'1-4 del suo Napoli, Rasmus Hojlund resta lontano a 33,00 volte la posta, mentre si sale a 50,00 per trovare Gonçalo Ramos.