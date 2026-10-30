A qualche giorno dalla cerimonia di premiazione, France Football ha stilato la classifica completa con i punteggi complessivi ottenuti dai finalisti del Pallone d'Oro. Dalla quale si evince che la corsa per la vittoria finale si è risolta praticamente al fotofinish, con Harry Kane che ha prevalso per un'inezia su Kylian Mbappé, avendo ottenuto 1.055 punti contro i 1.027 del francese. Ben staccato Lamine Yamal, che si è fermato a 881 punti. Lautaro Martinez, unico rappresentante della Serie A, è arrivato al 22esimo posto collezionando undici punti, gli stessi di Gabriel dell'Arsenal.

Questa la classifica completa:

1. Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco), 1.055 punti.

2. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid), 1.027 punti.

3. Lamine Yamal (Spagna, Barcellona), 881 punti.

4. Rodri (Spagna, Barcellona), 726 punti.

5. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami), 612 punti.

6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain), 541 punti.

7. Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain), 418 punti.

8. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City), 378 punti.

9. Michael Olise (Francia, Bayern Monaco), 296 punti.

10. Fabián Ruiz (Spagna, Paris Saint-Germain), 201 punti.

11. Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid), 107 punti.

12. Pau Cubarsí (Spagna, Barcellona), 101 punti.

13. Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain), 65 punti.

14. Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain), 59 punti.

15. Declan Rice (Inghilterra, Arsenal), 57 punti.

16. Ferran Torres (Spagna, Paris Saint-Germain), 44 punti.

17. Vinícius Júnior (Brasile, Real Madrid), 26 punti.

18. Marc Cucurella (Spagna, Real Madrid), 16 punti.

19. João Neves (Portogallo, Paris Saint-Germain), 15 punti.

20. Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain), 12 punti.

21. Gabriel (Brasile, Arsenal), 11 punti.

22. Lautaro Martínez (Argentina, Inter), 11 punti.

23. Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain), 8 punti.

24. Luis Díaz (Colombia, Bayern Monaco), 8 punti.

25. Marquinhos (Brasile, Paris Saint-Germain), 7 punti.

26. Dayot Upamecano (Francia, Bayern Monaco), 5 punti.

27. Bruno Fernandes (Portogallo, Manchester United), 5 punti.

28. Julián Quiñones (Messico, Al-Qadsiah), 4 punti.

29. Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr) e William Saliba (Francia, Arsenal), 2 punti ciascuno.