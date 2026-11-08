Nel pre-partita di Inter-Como, ai microfoni di DAZN ha parlato Cesc Fabregas, tecnico dei lariani: "E' vero che nelle ultime gare contro l'Inter abbiamo cambiato modo di difendere, oggi affrontiamo una grande squadra, ha dei grandissimi campioni e un grande allenatore in panchina. La qualità dei calciatori interisti è molto alta e vogliamo dare continuità". Perché Sanchez e non Butez? "Quando credi tanto nella tua squadra, non è importante chi gioca. Io devo trasmettere sicurezza al gruppo. Abbiamo due grandi portieri e in questo senso sono tranquillo".